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Başkent’te 8 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Ankara’da 6 evden hırsızlık olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayına karışan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen V.K.

Ankara’da 6 evden hırsızlık olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayına karışan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen V.K. yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bu yıl içinde Ankara’da meydana gelen 6 evden hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme, 1 mala zarar verme olmak üzere 8 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesi ardından, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın V.K. olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahıs polis ekiplerinin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan V. K.’nin cezaevi firarisi olduğu ve özellikle gündüz öğle saatlerinde boş ikametlere kapı göbeği kırarak tek başına evlere girdiği ve girdiği evlerden laptop, elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyaları, kol saatleri çaldığı ekipler tarafından tespit edildi.
Şüpheli V.K.’nin işlem yapılan olaylar dışında 3 evden hırsızlık, 1 mala zarar verme olmak üzere 4 suç kaydının olduğu, 1 silahlı yağma ve 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması olayından arandığı yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi.
V.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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