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Başkent’te bir kadın apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ankara’da 3 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kadın ölü bulundu.Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Başkent’te bir kadın apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu

Ankara’da 3 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kadın ölü bulundu.
Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Mahallesi 124. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda oturan S.A. isimli kadın apartmanın havalandırma boşluğuna sert bir şekilde düştü. Büyük gürültüyle yere çakılan kadın, komşuların sesi duymasıyla fark edildi. S.A.’yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.’nın öldüğünü tespit etti. Savcının talimatıyla S.A.’nın cansız bedeninin bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Cenaze son incelemeler için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri devam ediyor.

Başkent’te bir kadın apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu

Başkent’te bir kadın apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu

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