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Başkent’te bir kamyon 14 aracı ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Başkent Ankara’da bir kamyon park halindeki 14 aracı hurdaya çevirdi.Kaza, Ankara’nın Siteler Kavşağı’nda meydana geldi.

Başkent Ankara’da bir kamyon park halindeki 14 aracı hurdaya çevirdi.
Kaza, Ankara’nın Siteler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyon, park halindeki 14 araca çarptı. Araçların birçoğunun hurdaya döndüğü olayda iki kişinin de yarandığı belirtildi.
Araç sahiplerinden Burhan Mermercioğlu, olay sırasında bankadaki işlerini halletmek için aracını kazanın olduğu yere park ettiğini ifade ederek, kamyon şoförünün arkasından bir ekibin süratle geldiğini aktardı. Mermercioğlu, "Kamyon şoförü ayaklarının yerden kesildiğini söyledi. Buradaki 14 arabaya çarpıyor, buna bir çare bulunmalı yazık günah bunların hepsi servet" diye konuştu.

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