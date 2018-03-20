HABER

Başkent’te bomba alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 04:43 | Son Güncelleme

Ankara’da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

Başkent’te bomba alarmı

Ankara’da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan cismin boş parfüm kutusu olduğu anlaşıldı.
Olay, gece yarısı Çankaya’da fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir restoranın önüne bırakılan karton kutuyu gören vatandaşlar, şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelerek kutuyu inceleyen polis ekipleri, üzerinde kablo bulunan cismin patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine bomba imha uzmanlarını olay mahalline davet etti.
Cismin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapatan polis ekipleri, Meşrutiyet Caddesi’ni de araç trafiğine kapattı. Kısa süre sonra adrese ulaşan bomba imha uzmanı, cismi bir süre inceledikten sonra fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattı. Cismin boş parfüm kutusu olduğunun anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı.
Patlatmanın ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, cismi bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Başkent’te bomba alarmı

Başkent’te bomba alarmı

PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Yol kenarında bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyarbakır'daki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.