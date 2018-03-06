Ankara'da yarın bu yollara dikkat! | Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar hangileri?

Başkentte, HAK-İŞ tarafından düzenlenecek "Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması" konulu etkinlik dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 09.30'da Ankara Spor Salonu'nda HAK-İŞ organizesinde, "Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması" konulu etkinliğinin düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?



"Söz konusu toplantı nedeniyle 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 06.00'dan toplantı sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) Gar Kavşağı ile yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı'ndan Mevlana Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı Yenimahalle istikametine çıkış yan varyantları, Mevlana Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır."

Ayrıca açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı bildirildi.