Başkent’te çevre yolunda ağaca asılı ceset bulundu

Başkent’te Güney Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu Gölbaşı istikametindeki ormanlık alanda ağaca asılı bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ağaca asılı durumdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede ölen kişinin evli ve iki çocuk babası S.S. olduğu belirlendi. Pazartesi günü evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan S.S.’nin intihar etme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
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