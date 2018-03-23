Başkent’te cinayet zanlısı 4 kişi tutuklandı

Ankara’da cinayete karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutulandı.

Edinilen bilgilere göre; Çamlıdere ilçesi Akkaya köyünde bulunan ormanlık alanda Mehmet Özçelik’e (38) ait cesedi bulan güvenlik güçlerince başlatılan inceleme kapsamında, şüpheli olarak M.K., H.T., F.Y. ve S.T. isimlerine ulaşıldı.

M.K., H.T. ve S.T. çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Y. Artvin’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.