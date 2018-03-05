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Başkent’te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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