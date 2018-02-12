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Başkent’te DEAŞ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 16 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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