Başkent’te dev operasyonda 142 kişi yakalandı

Başkent’te 510 polisin katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda birçok suçtan cezası bulunan 142 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara genelinde birçok suçtan cezası bulunan ve 2’sinin cezaevi firarisi olduğu belirlenen 142 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri organizesinde Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 235 ekip halinden 510 polis katıldı. Yapılan operasyonda 142 kişi kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahısların toplam ceza miktarının 220 yıl olduğu bildirildi. Operasyonda 11 yıl 8 ay hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan M.V., 10 yıl hapis cezası olan ve yağma suçundan aranan T.L., 7 yıl hapis cezası olan ve hırsızlık suçundan aranan S.İ., 6 yıl hapis cezası olan ve dolandırıcılık suçundan aranan D.C. de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Son 7 aydır gerçekleştirilen operasyonlar ile Ankara’da hırsızlık olaylarında düşüş hızla devam ediyor.