Başkent’te esnaf tartışması kanlı bitti

Ankara’da iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekli açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Esat Bankacılar Caddesi’nde iki esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sebebi belli olmayan kavganın büyümesi üzerine işyerinde bulunan pompalı tüfek ile ateş eden bir esnaf, yan komşusunu elinden yaraladı. Olay üzerine Bankacılar Caddesi’ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı silah ile birlikte gözaltına alırken, elinden yaralanan diğer kişi ise ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.