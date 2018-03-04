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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Ankara’da bir aracın minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Kaza, Ankara Çevre Yolu’nun Karapürçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Ankara’da bir aracın minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Çevre Yolu’nun Karapürçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametine seyir halinde olan 06 COH 64 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde 7 kişi olan ve aynı istikamette giden İdris Y. yönetimindeki 06 AE 9370 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce bariyere çarpan ve daha sonra yan yatan minibüste bulunan, sürücü İdris Y., Naciye Y., Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. yaralandı. Vatandaşların kazayı fark etmesiyle durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Yaptıkları inceleme sonucu ismi Hüseyin Yazıcıoğlu olan şahsın öldüğünü tespit etti. Yaralılardan Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. acil olarak tedavileri için Ankara Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılırken, İdris Y. ve Naciye Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çarpan aracın sürücüsü kaçtı, polis yakaladı
Minibüse yandan çarpan İhsan Y.’nin alkollü olduğu ve kazadan hemen sonra aracı terk edip olay yerinden hızla kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucu İhsan Y.’nin olay yerinden uzak bir yerde yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Yakınlar olay yerine akın etti
Yan yatan 06 AE 9370 plakalı minibüs içerisinde bulunan kişilerin yakınları olay yerine akın etti. Gelen akrabalar göz yaşlarına hakim olamadı. Akrabalar arasında sinir krizi geçirenlerde vardı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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