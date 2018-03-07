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Başkent’te FETÖ’cü avukatlara operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6’sı ByLock kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6’sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6’sı ByLock kullanıcısı 8 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6’sı ByLock kullanıcısı toplam 8 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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