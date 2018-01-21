Başkent'te HDP'nin çağrısıyla toplanan gruba biber gazlı müdahale

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı HDP'nin yaptığı çağrı üzerine Ankara'da toplanan bir grup, açıklama yapmak istedi. Çankaya ilçesi Kızılay semtinde bulunan Ziya Gökalp Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen gruba polis, biber gazıyla müdahale etti. Protestocular, gözaltına alındı.