HABER

Başkent’te iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 22:36 | Son Güncelleme

Başkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin lobisinde iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Başkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin lobisinde iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.