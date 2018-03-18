Başkent’te iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Başkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin lobisinde iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.