Başkent’te iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Başkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin lobisinde iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
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