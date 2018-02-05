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Başkent’te iki servis aracı çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

Başkent’te kırmızı ışıkta aniden duran öğrenci servisine askeri personel taşıyan servis aracı yandan çarptı.

Başkent’te kırmızı ışıkta aniden duran öğrenci servisine askeri personel taşıyan servis aracı yandan çarptı. Öğrenci servisinde bulunan 14 anaokulu öğrencisi kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 06 C 6634 plakalı öğrenci servisi ile askeri personel taşıyan servis aracı, Anayasa Mahkemesi binası önündeki kırmızı ışıkta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisinin sol tarafındaki tüm camlar kırılırken, serviste bulunan 14 anaokulu öğrencisi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik öğrencileri Anayasa Mahkemesi bahçesine aldı ve öğrencilerin ailelerine haber verildi. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araçlar yol kenarına alınarak trafik akışı sağlandı. Kaza haberini alarak endişe içinde olay yerine gelen aileler, çocukların kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce derin bir nefes aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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