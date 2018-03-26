Başkent’te intihar girişimi son anda engellendi

Ankara’da bir üst geçidin korkuluklarından sarkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yoğun çabaları sonucu ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesinde Ankara-Konya karayolu üzerindeki Otoban Üst Geçidi’nde meydana geldi. Üst geçidin çevresini saran tellere tırmanan O.B., yaklaşık 5 metre yükseklikten sarkmaya başladı. Olayı fark eden vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde belirtilen noktaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri aşağı sarkan gençle iletişime geçerken, itfaiye erleri de gencin atlama ihtimaline karşı branda açtı. Ailevi problemlerden dolayı canına kıymaya karar verdiği öğrenilen O.B., polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç, sağlık kontrolü yapılmak üzere Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk edildi.