Başkent’te kaçak içki operasyonu

Başkent’te kaçak içki yaparak piyasaya süren bir kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkollü umuma açık toplantı ve gösteri yerleri, barlar, pavyonlar ve gazinoların yoğun olması nedeniyle kaçak içkiye yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde S.K. adlı şahsın Çankaya Mühye köyü civarında kaçak içki yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi. Zanlının aracı, Doğu Kent Bulvarı Caddesi ve Mühye yolu girişinde gerekli tedbirler alındıktan sonra durduruldu. Araçta ve şüphelilinin Yeşilkent Mahallesi 565. Sokak’taki iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 75 litre kaçak rakı, 75 litre kaçak viski, 225 litre etil alkol, 5 litre gıda boyası, alkolmetre, kaçak alkol satışından elde edilen 3 bin 820 TL ele geçirildi. Şüpheli, gerekli yasal işlemleri için ilgili ekibe teslim edildi.