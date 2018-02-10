HABER

Başkent’te kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Başkent’te kaçak içki yaparak piyasaya süren bir kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkollü umuma açık toplantı ve gösteri yerleri, barlar, pavyonlar ve gazinoların yoğun olması nedeniyle kaçak içkiye yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Başkent’te kaçak içki operasyonu

Başkent’te kaçak içki yaparak piyasaya süren bir kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkollü umuma açık toplantı ve gösteri yerleri, barlar, pavyonlar ve gazinoların yoğun olması nedeniyle kaçak içkiye yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde S.K. adlı şahsın Çankaya Mühye köyü civarında kaçak içki yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi. Zanlının aracı, Doğu Kent Bulvarı Caddesi ve Mühye yolu girişinde gerekli tedbirler alındıktan sonra durduruldu. Araçta ve şüphelilinin Yeşilkent Mahallesi 565. Sokak’taki iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 75 litre kaçak rakı, 75 litre kaçak viski, 225 litre etil alkol, 5 litre gıda boyası, alkolmetre, kaçak alkol satışından elde edilen 3 bin 820 TL ele geçirildi. Şüpheli, gerekli yasal işlemleri için ilgili ekibe teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alparslan Kuytul, vakıf üyelerini dolandırdı iddiası

Alparslan Kuytul, vakıf üyelerini dolandırdı iddiası

Eşinin öldürdüğü Asiye, olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış

Eşinin öldürdüğü Asiye, olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış

Polisten küçük kız çocuklarına korkunç tuzak! Meslekten men edildi

Polisten küçük kız çocuklarına korkunç tuzak! Meslekten men edildi

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Diyarbakır’daki asayiş uygulaması

Diyarbakır’daki asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.