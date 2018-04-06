Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da 5 katlı binanın çatı katındaki lüks dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi 186. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katında bulunan lüks bir dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar apartmanı boşalttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama yaptı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.