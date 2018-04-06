HABER

Başkent’te korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ankara’da 5 katlı binanın çatı katındaki lüks dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara’da 5 katlı binanın çatı katındaki lüks dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında binada hasar meydana geldi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvalı Mahallesi 186. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katında bulunan lüks bir dairenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar apartmanı boşalttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama yaptı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi.
Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.