Başkent’te kumar operasyonu

Ankara’da kumar oynadığı tespit edilen 32 şahsa idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda, çadır içerisindeki tombala oyununda kullanılan materyaller, 20 masa ve 80 sandalye, tombala makinesi, 125 adet oyun kartı, toplar ve çok sayıda pula el konuldu. Tombala oyunu oynayan 32 şahsa idari, C.B.A.’ya ise kumar oynatmak suçundan adli işlem yapıldı.