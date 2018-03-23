HABER

Başkent’te kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Ankara’da kumar oynadığı tespit edilen 32 şahsa idari işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi.Yapılan operasyonda, çadır içerisindeki tombala oyununda kullanılan materyaller, 20 masa ve 80 sandalye, tombala makinesi, 125 adet oyun kartı, toplar ve çok sayıda pula el konuldu.

Ankara’da kumar oynadığı tespit edilen 32 şahsa idari işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi.
Yapılan operasyonda, çadır içerisindeki tombala oyununda kullanılan materyaller, 20 masa ve 80 sandalye, tombala makinesi, 125 adet oyun kartı, toplar ve çok sayıda pula el konuldu. Tombala oyunu oynayan 32 şahsa idari, C.B.A.’ya ise kumar oynatmak suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.