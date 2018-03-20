Başkent’te kundaklama iddiası

Ankara’da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama soncu çıktığı iddia edildi.
Olay, gece yarısı Keçiören Esertepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 276. Sokak üzerinde park halinde olan Serkan Ç’ye ait 06 ZYG 89 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Aracı kimliği belirlenemeyen şahısların ateşe verdiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum