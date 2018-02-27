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Başkent’te maganda dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi.

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra 06 FR 6973 plakalı otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.

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