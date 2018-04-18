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Başkent’te milli tekvandocu babasını öldüren kıza 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Başkent’te eski milli tekvandocu Sinan Gürsoy’u silahla öldüren kızı Sinem Gürsoy’a 15 yıl hapis cezası verildi.Keçiören’de kuyumculuk yapan eski milli tekvandocu Sinan Gürsoy, Nisan 2016’da iş yerinde silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Başkent’te eski milli tekvandocu Sinan Gürsoy’u silahla öldüren kızı Sinem Gürsoy’a 15 yıl hapis cezası verildi.
Keçiören’de kuyumculuk yapan eski milli tekvandocu Sinan Gürsoy, Nisan 2016’da iş yerinde silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olay anında Gürsoy’un yanında bulunan eşi ve kızları, Gürsoy’un kaza sonucu kendisini vurduğunu ve bu nedenle öldüğünü beyan etmiş, soruşturmayı yürüten polis de olayın intihar olduğu yönünde tutanak tutmuştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, durumun intihar olmadığı, bir cinayet olduğu yönünde kanaate vardı.
Savcı, Gürsoy’un kücük kızı Nihal Gürsoy’un tekrardan ifadesini aldı. Gürsoy, ifadesinde babasının çok baskıcı olduğunu ve sürekli kendilerini dövdüğünü anlattı. Olay günü babasının elindeki tabanca ile ablası Sinem Gürsoy’u dövdüğünü belirten Nihal Gürsoy, dayağa dayanamayan ablasının babasının elinden silahı alarak ateş etmeye başladığını söyledi. Kardeş Gürsoy’un bu ifadeleri üzerine harekete geçen savcı, Sinem Gürsoy hakkında "tahrik altında üst soyunu kasten öldürme" suçlamasıyla dava açtı.

Mahkeme 15 yıl hapis verdi
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması dün görüldü. Davaya, tutuklu sanık Sinem Gürsoy, avukatı ve yakınları katıldı. Son sözü sorulan Gürsoy, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Ben öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi. Daha sonra nihai kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gürsoy’a, "haksız tahrik altında üst soyu öldürmek" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 15 yıla indirdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Gürsoy, cezaevine gönderildi.

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