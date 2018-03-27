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Başkent’te narkotik operasyonları: 90 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, il genelinde son 1 hafta içerisinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 90 şüphelinin gözaltına alındığını, operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcıları ve alıcılarına yönelik 19 Mart 2018-25 Mart 2018 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, il genelinde son 1 hafta içerisinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 90 şüphelinin gözaltına alındığını, operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcıları ve alıcılarına yönelik 19 Mart 2018-25 Mart 2018 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 58, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 30, diğer suçlardan da 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla emniyetten salıverilirken, 28 şüpheli tutuklandı, 22’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 30 şüpheli serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyonlarda, 2 kilo 589 gram esrar, 449 gram eroin, 21 gram kokain, 195 adet sentetik ecstasy hap, 10 kilo 243 gram skunk maddesi, 28 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik hap, 111 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin 423 TL ve 100 dolar ele geçirildi.

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