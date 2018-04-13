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Başkent’te OHAL’i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti.

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

IHAAW131045-ASA/13-04-2018 - Başkent’te OHAL’i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti. 13.04.2018 13:10:45 TSI NNNN

IHAAW131045-ASA/13-04-2018

- Başkent’te OHAL’i protesto için yürüyüş yapmak isteyen KESK grubuna polis müdahale etti.

13.04.2018 13:10:45 TSI
NNNN

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