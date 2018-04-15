Başkent’te panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan 06 DS 1796 plakalı ticari panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 D 1148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 5 yaşlarındaki İ.Y. isimli çocuk da yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen 5 yaralı, civardaki hastanelere kaldırıldı. İ.Y. isimli çocuk ise Ankara Hacettepe Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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