HABER

Başkent’te panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, Ankara Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan 06 DS 1796 plakalı ticari panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 33 D 1148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 5 yaşlarındaki İ.Y. isimli çocuk da yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen 5 yaralı, civardaki hastanelere kaldırıldı. İ.Y. isimli çocuk ise Ankara Hacettepe Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik kontrollü şekilde verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.