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Başkent’te şeker fabrikası eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Şeker İş Sendikası ve Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İş) üyeleri, Ankara’da eylem yaptı.Şeker İş Sendikası ve Türk-İş tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirilen eyleme CHP’li bir grup milletvekili, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Başkanlar Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda şeker fabrikası çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Şeker İş Sendikası ve Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İş) üyeleri, Ankara’da eylem yaptı.
Şeker İş Sendikası ve Türk-İş tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirilen eyleme CHP’li bir grup milletvekili, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Başkanlar Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda şeker fabrikası çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı eylemde, vatandaşlar alana üzerleri aranarak alındı. Burada toplanan yaklaşık 500 kişi sık sık slogan attı.
Burada toplanan kalabalığa seslenen Türk İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu mesele Türkiye’yi ilgilendiriyor. Sıradan bir iş yerinde özelleştirme diye bakamazsınız. Çünkü, bir slogan var Türkiye’de; ’şeker vatandır, vatan satılmaz.’ Vatan satıldıktan sonra herkes toprağın altına girsin, bir kıymeti yok ki. Onun için bu kurum bizim için siyasilerimiz için önemli. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse, kapanırsa nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş olursunuz. Meydanı onlara bırakmış olursunuz" dedi.
Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için topladıkları milyonlarca imzayı Başbakan Binali Yıldırım’a teslim ettiklerini hatırlatarak, bu karardan geri dönülmesini istedi. Bu arada fabrika girişinde TOMA’ların bekletildiği görüldü.

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