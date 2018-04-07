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Başkent’te silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Başkent’te kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.

Başkent’te kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 501. Sokak’ta ikamet eden Mehmet K., işine gitmek için evinden çıktığı esnada kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabası Doğan K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Mehmet K., saldırı sonucunda yaralanırken, Doğan K., araçla olay yerinden kaçtı. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Saldırgan tekrar olay yerine geldi
Saldırının yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ise olaya ilişkin delilleri topladı. Öte yandan, saldırının ardından kaçan Doğan K., polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği esnada tekrardan olay yerine geldi. Doğan K.’nın içinde bulunduğu aracı fark eden Mehmet K.’nın eşi, bağırarak polisten yardım talep etti. Polis ekiplerine izini kaybettiren saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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