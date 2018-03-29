Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara çevreyolunda Keçiören’e seyir halinde olan 74 BK 085 plakalı otomobil, Bağlum köprüsü bağlantı yolunda viraja girerken yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü ve arka koltukta oturan bir vatandaşı yaptıkları ilk müdahaleden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Aracın ön koltuğunda oturan bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polisleri ise çevreyolundan Bağlum köprüsüne bağlanan yolda trafiği bir süre tek şeritten verdi. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili araştırmaları sürüyor.