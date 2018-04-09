HABER

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 02:02 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Gölbaşı ilçesi Ankara Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gölbaşı ilçesi Ankara Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu üzerinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkiinde Y.P. (26) yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada otomobil sürücüsü Y.P.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı. Kazada ölen Y.P. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi Morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi için hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.