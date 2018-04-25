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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 04:31 | Son Güncelleme

Ankara’da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütözü Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyir halinde olan, Doğan Ü. idaresindeki 34 DA 8419 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü önünde aynı istikamette seyreden Osman K.’nın kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobille çarpıştı. 34 DA 8419 plakalı otomobil yoldan çıkarak, kenardaki yeşil alana girerken diğer araç ise kaldırımda bir süre sürüklendikten sonra tabela direğine çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen 06 RDU 86 plakalı otomobilde bulunan İrem Hilal B. ile Serhat C. yaralandı.
Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan yaralıların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan İrem Hilal B. ile Serhat C., 112 ekiplerine teslim edildi. Şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştiren sağlık ekipleri, sedyeyle ambulanslara taşınan yaralıları tedavileri yapılmak üzere çevre hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı’nın bir şeridi yaklaşık 2 saatliğine araç trafiğine kapandı. Yola saçılan cam kırıkları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, polis ekipleri yolda önlemler aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
Polis ekiplerinin kaza hakkındaki tahkikatı sürüyor.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

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