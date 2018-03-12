Başkent’te uyuşturucu operasyonu

Başkent’te, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüpheli şahsa işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 22 bin 640 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bunlardan 27’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yapılan aramalarda; bin 573 gram esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 197 gram eroin, 267 gram kokain, 39 bin 919 adet sentetik ecstasy hap, 94 gram skunk maddesi, 1 gram metamfetamin, 55 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu düzeneği, 5 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 640 TL ve 200 dolar ele geçirildi.