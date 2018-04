Başkent’te yarım saat arayla iki ayrı kaza: 11 yaralı

Başkent’te yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

Kazaların ilki saat 17.00 sıralarında Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Yüksel Caddesi’nde seyreden Abdullah Ş. yönetimindeki 06 AU 9455 plakalı minibüs ile aynı cadde üzerinde seyreden Doğan A. idaresindeki 35 EC 5070 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Minibüste bulunan 4 kişi ile otomobil sürücüsü çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye kaldırdı.

İkinci kazada 6 kişi yaralandı

Bir diğer kaza ise saat 17.30 sıralarında Keçiören ilçesindeki Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Yozgat Bulvarı üzerinde seyreden Ahmet S. yönetimindeki 06 EB 1028 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Burhan C. yönetimindeki 06 DZ 0551 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yine kırmızı ışıkta bekleyen Ayşe N. yönetimindeki 06 JUR 95 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Burhan C., Ayhan C. ve Ufuk P. ile 06 EB 1028 plakalı otomobilde bulunan Ahmet S., Rukiye Ö. ve Uğur B. yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.