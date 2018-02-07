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Başkent’te yemek ihalesi öncesi silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:54 | Son Güncelleme

Ankara’da bir kurumun yemek ihalesine gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, saat 08.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi.

Başkent’te yemek ihalesi öncesi silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da bir kurumun yemek ihalesine gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 02 SA 599 plakalı otomobille Etlik Caddesi üzerindeki bir kurumun yemek ihalesine katılmak için gelen grubun üzerine başka bir araçla bölgeye gelen şahıslar tarafından ateş açıldı. Diğer tarafın da ateş açarak karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma yaşandı. Olayda bacağına kurşun isabet eden Lokman Ç. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Lokman Ç.’nin ilk müdahalesini olay yerine yapan 112 Acil Servis ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Başkent’te yemek ihalesi öncesi silahlı kavga: 1 yaralı

Başkent’te yemek ihalesi öncesi silahlı kavga: 1 yaralı

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