Başkent’te yemek ihalesi öncesi silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da bir kurumun yemek ihalesine gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 02 SA 599 plakalı otomobille Etlik Caddesi üzerindeki bir kurumun yemek ihalesine katılmak için gelen grubun üzerine başka bir araçla bölgeye gelen şahıslar tarafından ateş açıldı. Diğer tarafın da ateş açarak karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma yaşandı. Olayda bacağına kurşun isabet eden Lokman Ç. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Lokman Ç.’nin ilk müdahalesini olay yerine yapan 112 Acil Servis ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevredeki delilleri topladı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
AK Partili 8 başkan istifa etti
Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması
Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor
O anne ile ilgili kahreden detay!
Sahte cinsel video üretmek kolaylaştı, sonuçları ciddi olacak
Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
Canlı canlı kolunu yediler!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum