Başkent’te yolcu minibüsü kaza yaptı: 15 yaralı

Ankara’da bir yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafriyat kamyonu ile çarpışan yolcu minibüsü, boş alana devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum