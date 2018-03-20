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Başkent’te yolcu minibüsü kaza yaptı: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Ankara’da bir yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi.

Ankara’da bir yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafriyat kamyonu ile çarpışan yolcu minibüsü, boş alana devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

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