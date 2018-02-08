Başkent’te yüklü kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Ankara’da yüklü kamyonetin kasasındaki malzemelerin üzerine oturarak yolculuk yapan iki genç, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Ankara’nın en işlek yollarından Mevlana Bulvarı üzerinde yüklü kamyonetin üzerinde yolculuk yapan iki genç, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Bulvar üzerinde Mamak istikametinde seyreden kamyonetin kasasındaki torbaların üzerine oturan gençler, trafikteki diğer insanların hayret dolu bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yaptı.