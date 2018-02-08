Başkent’te yüklü kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Ankara’da yüklü kamyonetin kasasındaki malzemelerin üzerine oturarak yolculuk yapan iki genç, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Ankara’nın en işlek yollarından Mevlana Bulvarı üzerinde yüklü kamyonetin üzerinde yolculuk yapan iki genç, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Bulvar üzerinde Mamak istikametinde seyreden kamyonetin kasasındaki torbaların üzerine oturan gençler, trafikteki diğer insanların hayret dolu bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yaptı.
Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı
Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı
Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!
ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!
Erdoğan'ın 'başka hesaplar' mesajı ne anlama geliyor?
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Herkes Rambo'yu konuşuyor! Sahibine traktör sürerek yardım ediyor
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Önce kulaklarını kesti, sonra boynunu
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum