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Basmane'de yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi..

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