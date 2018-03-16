HABER

Başörtülü kadına saldıran şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Kadıköy Bostancı metro istasyonunda, şüpheli A.M., işe gitmek için metro istasyonuna giren Keriman Pehlivan’a iddiaya göre asansöre bindiği sırada “pis yobazlar, her şey sizin başınızın altından çıkıyor” diyerek hakaret etti ve tükürdü.

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kadıköy Bostancı metro istasyonunda, şüpheli A.M., işe gitmek için metro istasyonuna giren Keriman Pehlivan’a iddiaya göre asansöre bindiği sırada “pis yobazlar, her şey sizin başınızın altından çıkıyor” diyerek hakaret etti ve tükürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
"’Sen de kadına benzemiyorsun’ diyerek uzaklaştım"
Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, barmen olduğunu söyleyerek, olay günü Kayışdağı’ndan Bostancı’ya geldiğini söyledi. Gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını kaydeden şüpheli, “Alkolün etkisi geçmişti. Bahse konu bayanla karşılaştığımız doğrudur. Saçımı topuz yapıp tepeden bağlamıştım. Kulağımın birisinde de iki küpe vardı. Bu şahıs beni görünce kendi kendine söylenerek, biraz da homurdanır tarzda ‘topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış, erkeğe benzemiyor’ şeklinde şeyler söyledi. Bu durum ağırıma gittiği için ‘sen de kendine bak, aynaya bak, sen de kadına benzemiyorsun’ diyerek oradan uzaklaştım” ifadelerini kullandı.
“Konuşurken sıçramış olabilir, tükürmedim”
“Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi ben de insanların kıyafetine karışmaktan hoşlanmam” diyen A.M., “Benim anneannem ve babaannem de kapalıdır. Anneannem de hacıdır, elhamdülillah müslümanım. Tükürme olayı asla yaşanmamıştır. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir ancak tükürme olayı söz konusu değildir. Sosyal medyadan çok fazla bana yönelik tehditler ve linç mesajları paylaşılmaktadır. Can güvenliğimden endişe etmekteyim. Gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum. Kavgacı bir kişiliğim yoktur” şeklinde konuştu.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Savcılıktaki ifadesinin ardından Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.M. hakkında yurt dışı yasağı konularak ve haftada 1 gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Eski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattıEski eşi vurgun sisteminin tüm detaylarını anlattı
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.