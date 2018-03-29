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Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti.

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Olay, Osmaniye Mahallesi’ndeki bir tavuk üretim şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Döndü Arpaguş (38), başörtüsünü makineye kaptırdı.

Yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arpaguş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
başörtü Bursa Yenişehir kadın

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