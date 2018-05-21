HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başörtüsünü silindir ütüye kaptırınca boynu kırılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Yenice Devlet Hastanesi'nde başörtüsünü silindir ütüye kaptıran temizlik görevlisi Züleyha Koymatoğlu (27), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.  Olay, saat 12.00 sıralarında, Yenice Devlet Hastanesi'nin çamaşırhanesinde meydana geldi.

Başörtüsünü silindir ütüye kaptırınca boynu kırılarak öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Yenice Devlet Hastanesi'nde başörtüsünü silindir ütüye kaptıran temizlik görevlisi Züleyha Koymatoğlu (27), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Yenice Devlet Hastanesi'nin çamaşırhanesinde meydana geldi. Engelli memur sınavı ile 5 yıl önce hastanede hizmetli olarak göreve başlayan Züleyha Koymatoğlu, arkadaşları tarafından ütü için çarşafların verilip, çıkarıldığı tablada hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekipleri, yüzde 55 zihinsel engelli Koymatoğlu'nun boynunun kırılması sonucu öldüğünü belirledi. Züleyha Koymatoğlu'nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemeye göre, Züleyha Koymatoğlu'nun çarşaf ütülemek için kullanılan büyük silindir ütünün önünde, çarşafların verilip, çıkarıldığı tablaya oturduğu, başını geri doğru hareket ettirince sensörlerin devreye girdiği, başörtüsünü silindir ütüye kaptırdığı ve boynunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Ayağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştıAyağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı
Belediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi varBelediye başkanının süs havuzundan kurtardığı çocuğun hayati tehlikesi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.