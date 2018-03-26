Başsavcı Kuş: “Yeni adliyeler ve hâkimlerle dava yükü azalmıyor”

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, anlaşmazlıklarda uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamasının çok önemli bir yükü ortadan kaldırdığına işaret ederek, “Hâkim sayısını arttırıyorsunuz, mahkeme sayısını arttırıyorsunuz, personel sayısını arttırıyorsunuz, ama işimiz hiç azalmıyor. Birçok meseleyi hâkim önüne gelmeden çözebilmek lazım” dedi.

Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ortaklığında düzenlenen Arabuluculuk Komisyonlarının Görev Yetki ve Sorumluluklarının Eğitim Programı’nın ilk oturumu gerçekleştirildi. Rektörlük binasında yapılan eğitim programında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, uzlaşma kültürünün Türkiye’de yüzyıllardır uygulandığını söyledi. Kendi görev yaptığı şehirlerde bu uygulamaya çok defa şahit olduğunu belirten Başsavcı Uğurhan Kuş, resmi olarak bu uygulamanın hayata geçirilmesinde biraz geç kalındığını vurguladı.

Uzlaşma ve arabuluculuk kültürünün hukuki alt yapısının tamamlandığını ve en iyi şekilde uygulanacağına inandığını aktaran Uğurhan Kuş, “Bir yargı mensubu olarak söylüyorum ki, bu uygulamadan iki tane beklentimiz var. Birincisi iş yükümüz çok ağır ve fazla. Mahkemelerin sayısını arttırarak, yeni adliye binaları yaparak bugüne kadar bu sorunları çözemediğimizi gördük. Hâkim sayısını arttırıyorsunuz, mahkeme sayısını arttırıyorsunuz, personel sayısını arttırıyorsunuz, ama işimiz hiç azalmıyor. Nedense her sene zaten işimiz yüzde 10-15 üzerine koya koya ilerliyor. O zaman ne yapmak lazım? Birçok meseleyi, ihtilafı adliyeye gelmeden, hâkim, savcı önüne gelmeden çözebilmek lazım. Bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Hukuki alt yapısını oluşturmuş olduğumuz alanda da bunu çok başarılı bir şekilde uygulamaya başladık” dedi.

Adliyeye gelen iş yükünü azalmanın en önemli kıstasının, insanların adliyeye gelmeden işlerini çözebilecek bir kurumu onlara sunmak olduğunun altını çizen Kuş, “Biz bu kurumu en sonunda vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şuanda da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Benim için ikinci önemli husus ise; gerek arabuluculuk gerekse de cezai suçlardaki uzlaştırma kurumunun toplumsal barışa uyguladığı faydadır, katkıdır. Yani suç işlemiş olan insanların mahkeme önünde sorunlarını çözmüş olsalar bile adliye önünde birbirlerine sarılıp ayrılmadıklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü birisi davayı kazanıyor, birisi kaybediyor. Hâlbuki mahkemeye hiç düşmeden arabuluculukta anlaşan insanlar, ne kaybediyor, ne de kazanıyor. Kendi aralarında anlaşıp ayrılıyorlar. Hatta çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Kardeşlikler, dostluklar ortaya çıkıyor. Bunun da toplumsal barışa katkısı bence azımsanamayacak derecede önemlidir. Bu yüzden arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarını çok önemsiyoruz. Bu kurumlar için adliyelerimizde özel ortamlar oluşturuyoruz ve özel personeller görevlendiriyoruz. Personelimizi eğitiyoruz, fiziki ortamlarımızı da buna göre ayarlıyoruz” diye konuştu.

Programda konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise yargının üzerindeki ağır iş yükünü azaltmak adına alternatif hukuki çözüm yöntemlerinin kullanılmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. İngiltere’de uyuşmazlıkların yüzde 98’inin mahkemelere intikal etmeden arabuluculuk yöntemi ile çözüldüğüne işaret eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Uludağ Üniversitesi olarak ilklerin şehri olan Bursa’da tahkim ve arabuluculuk alanındaki çalışmalarımıza çok öncesinde başlamıştık. 2014 yılında ülkemizin ilk Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi’ni Bursa Ticaret Ve Sanayi Odamız ile hayata geçirerek Türkiye’ye örnek olduk. Bu alanda şimdiye dek önemli faaliyetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.Toplumsal uzlaşıyı sağlayan önemli bir sosyal sorumluluk projemiz olan arabuluculuk konusunda ileri arabuluculuk eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bursa’mız geçtiğimiz yıl arabuluculuk yöntemi ile en çok anlaşma sağlanan ikinci şehir olma başarısını gösterdi. Tahkimin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu ile iş birliği protokolü imzaladık. Uludağ Üniversitesi olarak dünyada ilk defa İngilizce dışında bir dilde, Türkçe olarak tahkim eğitimleri düzenledik. Uludağ Üniversitemizin de katkılarıyla arabulucu, bilirkişi, tahkim hakemlerinin yetiştirildiği ilk merkez olan Bursa, ileri arabuluculuk eğitimlerini veren şehirlerin de başında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da program kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde bir aydır bu eğitimleri düzenlemeye devam ettiklerini belirten Öztatar, arabuluculuk kavramının insanların hayatına ciddi anlamda girdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumda yer alan konuşmacılar, katılımcılara arabuluculuk komisyonlarının görev yetki ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler verdi.