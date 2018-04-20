Başsavcılıktan derbi soruşturmasına ilişkin açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin şüphelilerden 8’inin gözaltına alındığını ve örgütsel yapı bünyesinde eylemde bulunduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 19 Nisan’da Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin “silahla yaralama”, “müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme”, “müsabaka alanında yanıcı/yakıcı madde kullanma” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Örgütsel yapı şüphesi doğrultusunda soruşturma genişletildi

Açıklamada, “Tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip, futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği” bilgisine yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, "Müsabaka boyunca gerçekleşen eylemler ile daha sonradan kamera kayıtları incelenmek suretiyle tespit edilen ya da edilecek olan tüm eylemlerin faillerinin kimliklerinin, bulundukları tribünlerin, elektronik kart bilgilerinin, taraftarı oldukları takımların, birbirleri arasındaki mesafelerin, bilet kayıtlarına ve fiilen oturdukları yere göre müsabakanın gerçekleştiği alana olan uzaklıklarının açıklığa kavuşturulması; kamera kayıtları detaylı olarak incelenerek faillerin tribünde birbirleriyle irtibat halinde olduklarını ortaya koyan görüntülerin tespiti; faillerin stadyuma hangi bölgelerden, hangi araçlarla geldiklerinin ve müsabaka öncesinde birbirleriyle irtibatlarının tespiti; failler hakkında daha önce benzer eylemlerden ötürü işlem yapılıp yapılmadığının tespiti, varsa işlemlere ilişkin evrak suretinin temini; gereği halinde delil araştırmasında kullanılmak üzere faillerin güncel iletişim bilgilerinin tespiti; alınan ifadeler ve yapılan diğer araştırmalar kapsamında müsabaka esnasında meydana gelen olayların önceden planlanmış bir organizasyona bağlı olarak gerçekleştiğine dair şüphe teşkil eden delillere ulaşılması halinde failleri azmettiren kişilerin tespitine yönelik araştırma yapılması” yönünde yazılı talimat verildiği kaydedildi.