Başyayla Kaymakamı açığa alındı

Karaman’ın Başyayla Kaymakamı Fatih K., hakkında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başyayla Kaymakamı Fatih K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilerek açığa alındı.
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