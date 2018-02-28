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Başyayla Kaymakamı açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

Karaman’ın Başyayla Kaymakamı Fatih K., hakkında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başyayla Kaymakamı Fatih K.

Karaman’ın Başyayla Kaymakamı Fatih K., hakkında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başyayla Kaymakamı Fatih K. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilerek açığa alındı.

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