Batan bottaki kaçaklar kurtarıldı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde batan lastik bottaki 20'si çocuk, 14'ü kadın, 50 kaçak, jandarma tarafından kurtarıldı.
Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Kalkan yolu üzerindeki Seyret Çakıl mevkiinde kaçaklar olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, kıyıdan açılmaya çalışan kaçakların botunun batmakta olduğunu fark etti. Ekipler, kaçakları kıyıya çıkardıktan sonra lastik bot battı.
20'si çocuk, 14'ü kadın Suriyeli ve Iraklı toplam 50 kaçağa sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yemek verildi. Hamile bir kadın ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Suriyeli kaçakların kamplara, Iraklıların ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
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