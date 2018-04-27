HABER

Batan geminin ön kısmı balonlarla su yüzüne çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

İZMİT Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a götürürken Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçiren ve çekildiği Balıkesir'in Erdek ilçesindeki limanda batan, 'Pasha' adlı yük gemisinin ön kısmı, balonların yardımı ile su yüzüne çıkarıldı.

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - İZMİT Limanı'ndan aldığı yükü Lübnan ve Mısır'a götürürken Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçiren ve çekildiği Balıkesir'in Erdek ilçesindeki limanda batan, 'Pasha' adlı yük gemisinin ön kısmı, balonların yardımı ile su yüzüne çıkarıldı. Tanzanya bandıralı 'Pasha' adlı kuru yük gemisi 2013 yılının eylül ayında, İzmit Limanı'ndan aldığı MDF yükünü Lübnan ve Mısır'a götürmek üzere yola çıktı. Gemi aynı gün saat 15.20'de Marmara Adası açıklarında yük kayması nedeniyle yan yattı. Batma tehlikesi geçiren gemiye ilk müdahaleyi haber verilmesi sonucu gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 6 hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkorü yaptı. 'Pasha'da görev yapan 9 mürettebatı kurtaran Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botu ve kurtarma römorku, daha sonra gemiyi Balıkesir'in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki iskeleye çekti. Ambarına dolan su vidanjörle boşaltılmaya çalışılan 63 metre boyundaki 'Pasha' adlı gemi, yapılan tüm çalışmalara rağmen battı. Limana gelen balıkçıları zor durumda bırakan 'Pasha' isimli geminin ön kısmı hariç diğer gövdesi çıkartıldı. 'Pasha'nın ön bölümü de özel bir firma tarafından dalgıçların gemiye yüklediği balonların şişirilmesi sonucu su yüzüne çıkartıldı. Burada kesilen parçalar daha sonra karaya çıkartılacak. Narlı Mahallesi Muhtarı Burhan Çandır, "5 yıldır burada duran geminin enkazı hem turizme, hem balıkçılarımıza zarar vermekteydi. Yaz sezonuna girmeden batık geminin çıkarılması bizlere rahat bir nefes aldıracak. Geminin su altında kalan son bölümünü de balonlarla su üstünde yüzdürüp çıkarıyorlar. Bu çalışmaların 10 gün içinde biteceğini öğrendik" dedi.

HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor''Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'
TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Galatasaray derbide Şenol Güneş'e geçmiş olsun diyecek!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.