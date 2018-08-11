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Batan teknede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

  BEYLİKDÜZÜ Kavaklı sahilinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.  Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne batmıştı.

Enver ALAS- İSTANBUL,(DHA)
BEYLİKDÜZÜ Kavaklı sahilinde batan teknede kaybolan Cemal Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Dün meydana gelen olayda 6 kişinin içinde bulunduğu tekne batmıştı. 5 kişi kurtarılırken 65 yaşındaki Cemal Keskin denizde kaybolmuştu. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Keskin'in cenazesine ulaşıldı. Batan teknenin yakınlarında denizin altından cansız bedeni çıkarılan Keskin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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