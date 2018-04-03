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Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci, ifade işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 8 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci, ifade işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.
Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 8 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil güvenlikte battaniye ve gıda verilen öğrencilerin, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alındı.
Dalış eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin bazılarının değerli eşyaları ve cep telefonlarının yaşanan olayda suya gömüldüğü için şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin bugün sabah saatlerinde ilçeden ayrıldığı ifade edildi.
Hamam Koyu mevkiinde demir alırken batan teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve 3 şüphelinin bulunduğu kaydedildi.

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