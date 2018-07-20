Batan tekneden kurtulan 90 göçmen, Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi

Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- KKTC açıklarında batan göçmen teknesinden kurtarılıp, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirilen 90 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından kent merkezindeki Mersin Göç İdare Merkezi'ne sevk edildi. 12 göçmenin ise Silifke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 18 Temmuz'da KKTC açıklarında batan tekneden alınan yardım çağrısıyla bölgeye giden kurtarma ekipleri, 103 göçmeni sağ olarak kurtardı, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürüldü, diğer 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ciddi bir sağlık problemi yaşamadığı belirlenen 90 göçmen, 2 gün boyunca Taşucu Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda misafir edildi. Dün ve bugün adli mercilerce ifadeleri alınan göçmenler, işlemlerinin ardından 3 otobüsle kent merkezindeki Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu arada batan teknede bulunduğu belirtilen ancak hala ulaşılamayan 25 göçmenle ilgili arama kurtarma çalışmaları Kıbrıs açıklarında devam ediyor.

