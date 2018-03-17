HABER

Batı Şeria’daki saldırıda 2 İsrail askeri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 00:17 | Son Güncelleme

Filistin’in Batı Şeria kentindeki Mevo Dotan Yahudi yerleşim bölgesinde düzenlenen saldırı sonucu 2 İsrail askeri öldü.Filistin’in Batı Şeria kentindeki Mevo Dotan Yahudi yerleşim bölgesinde işçilerin geçici sırasında güvenliği sağlayan İsrail askerlerine saldırı düzenlendi.

Filistin’in Batı Şeria kentindeki Mevo Dotan Yahudi yerleşim bölgesinde düzenlenen saldırı sonucu 2 İsrail askeri öldü.
Filistin’in Batı Şeria kentindeki Mevo Dotan Yahudi yerleşim bölgesinde işçilerin geçici sırasında güvenliği sağlayan İsrail askerlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 İsrail askeri hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinli gencin gözaltına alındığını bildirdi.

YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.