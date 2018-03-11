Batman Çayı yakınında erkek cesedi bulundu

Batman merkeze bağlı Kocalar köyü, Batman Çayı yakınlarında çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çayı Kocalar köyü mevkiinde köylüler tarafından bulunan çürümüş erkek cesedinin yaklaşık 4-5 aylık olduğu iddia edildi. Cesedi gören köylüler olayı hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cesedin bulunduğu yere gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sağlık ekipleri cesedi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kimliği belirlenemeyen ceset için daha önceden güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yapan kayıp yakınlarına teşhis için haber verildi. Jandarma ekipleri kimliği belirlenemeyen ceset için geniş çaplı inceleme başlattı.